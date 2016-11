1000 Polizisten durchsuchen Objekte im Rocker-Milieu

Mehr als 1000 Polizisten haben in mehreren Bundesländern Objekte im Rocker-Milieu durchsucht. Es habe am Mittwochmorgen Aktionen bei einer „rockerähnlichen Gruppierung“ in Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hamburg gegeben, teilten die Staatsanwaltschaft...