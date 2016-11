Vermieterin will 97-Jährige vor die Tür setzen

Karlsruhe Das Schicksal einer dementen und bettlägerigen Fast-Hundertjährigen aus München liegt heute in den Händen der Richter am Bundesgerichtshof. Die alte Frau soll ihre Wohnung verlassen, in der sie seit mehr als 60 Jahren lebt - weil ihr Betreuer die Vermieterin schon häufiger wüst beschimpft hat. Der Mann, der die Frau seit Jahren pflegt, wohnt auf derselben Etage in einem Apartment, das die 97-Jährige gemietet hat. Um ihn loszuwerden, hat die Vermieterin beiden fristlos gekündigt.

