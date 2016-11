Vogelgrippe in Schleswig-Holstein und Polen nachgewiesen

Die Vogelgrippe hat höchstwahrscheinlich das mysteriöse Vogelsterben an mehreren Seen in Schleswig-Holstein und an der deutsch-polnischen Grenze ausgelöst. Das für Tierseuchen zuständige Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) habe in der Nacht zu Dienstag bei Tieren, die in Plön gefunden worden waren,...