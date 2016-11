MTV EMAs 2016: Glitzer, Glamour – und ein politisches Statement

Rotterdam „Die größte Show des Jahres“, rief Bebe Rexha dem Publikum zu, während sie in knallroter Robe in einem ebenso knallroten Sessel von oben in die Halle schwebte. Hoch über den Köpfen von tausenden Fans eröffnete die Sängerin aus den USA am Sonntagabend in Rotterdam die MTV EMA Gala.Der Auftritt der...