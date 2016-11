Justin Bieber räumt bei MTV Gala ab

Rotterdam Kanadas Superstar Justin Bieber ist bei der MTV-Verleihung erneut der große Gewinner. Der 22-jährige Sänger erhielt am Abend in Rotterdam drei EMAs und ist nun mit insgesamt 22 Trophäen erfolgreichster Künstler der MTV EMAs. Für andere Favoriten war die Gala dagegen eine Enttäuschung. Top-Favoritin Beyoncé ging leer aus. Auch der britische Superstar Adele erhielt bei der Gala in der niederländischen Hafenstadt keinen Preis. Überraschende Sieger waren Shawn Mendes, das US-Duo Twenty One Pilots und der niederländische DJ Martin Garrix mit je zwei Auszeichnungen.

