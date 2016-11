Überraschung bei MTV EMA Awards: Favoritin Beyoncé geht leer aus

Rotterdam Bei der Verleihung der MTV-EMAs haben die Top-Favoriten einen Schlappe erlitten. Beyoncé, die fünfmal nominiert war, ging am Abend in Rotterdam leer aus. Justin Bieber gewann zwar zwei Preise. Der Kanadier war jedoch ebenfalls in fünf Kategorien aufgestellt worden. Überraschende Sieger waren Shawn Mendes, Twenty One Pilots und Martin Garrix mit je zwei Auszeichnungen. Die Punkrockband Green Day erhielt den Global Icon Award und schloss die Gala mit einer politischen Botschaft ab. Sie seien sehr froh, dass sie dem "entsetzlichen Wahlkampf" entkommen konnten, sagte Leadsänger Billie Joe Armstrong

