Fußballfans stehlen auf Auswärtsfahrt Bier, Wein und Schnaps

Heiligenroth Auf der Rückfahrt vom Bundesligaspiel in Leverkusen haben Darmstädter Fußballfans auf einer Raststätte randaliert und nach Polizeiangaben große Mengen an Bier, Wein und Schnaps gestohlen. Drei Fanbusse mit insgesamt etwa 60 Fahrgästen hielten gestern Abend an der A3 auf der Tank- und Rastanlage Heiligenroth im Westerwald. Kurz darauf habe die Betreiberin "die Plünderung des Verkaufsraums der Anlage" gemeldet, so die Polizei. Bei den Diebstählenn kam es zu einem Schaden von mehr als 1000 Euro.

