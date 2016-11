Bewohner von Behindertenheim in Fulda bei Brand getötet

Fulda Bei einem Brand in einem Behindertenheim in Fulda ist in der Nacht ein Bewohner ums Leben gekommen. Für den 31-jährigen geistig behinderten Mann sei jede Hilfe zu spät gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Vier Ordensschwestern des Antonius-Heims in Fulda-Haimbach erlitten Rauchgasvergiftungen. Der Mann, in dessen Zimmers der Brand aus ungeklärter Ursache ausgebrochen war, wurde leblos geborgen. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Die Kriminalpolizei leitete Ermittlungen ein.

