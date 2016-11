US-Playmate muss vor Gericht wegen Foto von nackter Frau

Los Angeles Das frühere Playboy-Playmate Dani Mathers muss wegen eines Nacktfotos von einer fremden Frau vor Gericht. Das Model sei wegen Verletzung der Privatsphäre angeklagt worden, teilte die Staatsanwaltschaft von Los Angeles mit. Ihr wird vorgeworfen, im Umkleideraum eines Fitnessstudios in Los Angeles heimlich eine 70-jährige Frau nackt fotografiert und dann das Foto in sozialen Medien gepostet zu haben. Mathers hatte die in ihren Augen wohl zu dicke Frau im Juli fotografiert und das Foto auf Snapchat veröffentlicht.

