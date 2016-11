Reisebus stürzt in Tirol zehn Meter in die Tiefe

Zirl Ein Reisebus ist am Abend in Tirol nach einer Kollision mit einem Pkw zehn Meter über eine Böschung in die Tiefe gestürzt. Der Bus war nach ersten Informationen mit 29 Insassen besetzt, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich demnach in der Nähe von Zirl im Bezirk Innsbruck-Land. Nähere Details zu dem Zusammenstoß waren zunächst nicht bekannt. Auch ob Menschen dabei zu Schaden kamen und aus welchem Land der Bus stammte, war noch unklar.