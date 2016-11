Mutter aus Lünen gesteht Tötung ihrer beiden Kinder

Nach dem Tod zweier Kinder in Lünen hat die Mutter nun die Tat gestanden. Die 28-Jährige habe aber keine tatsächliche Begründung für die Tat gegeben, sagte der ermittelnde Staatsanwalt Jörg Schulte-Göbel am Freitag auf Anfrage.Die Frau soll am Mittwochabend ihre beiden knapp zwei und vier Jahre...