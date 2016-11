1 / 8

Das sind die besten PR-Bilder des Jahres

Jedes Jahr werden herausragende Foto-Arbeiten mit dem PR-Bild-Award ausgezeichnet. Die Jury des PR-Bild Awards hat entschieden: Platz 1 in der Kategorie Produktfoto und PR-Bild des Jahres 2016 Deutschland geht an die sportlichen Bauarbeiter in luftiger Höhe auf einem Gerüst. Das Siegerfoto „"Mewa Dynamic Construct. Offizielle Ausrüstung für mehr Bewegungsfreiheit" wurde von Mewa Textil-Service eingereicht. Der Wiesbadener Berufsbekleidungshersteller hat sich gegen circa 1500 Konkurrenzfotos durchgesetzt. Jedes Jahr wird der PR-Bild Award für herausragende Fotos von PR-Agenturen und Unternehmen vergeben.

Foto: obs