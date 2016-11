Oleg Popowist tot – Letzter Applaus für weltberühmten Clown

Er galt als „Zirkus-Poet“ und als russischer Charlie Chaplin. Bis zuletzt stand er in der Manege. Der legendäre russische Clown Oleg Popow, Liebling von Millionen Zirkusgängern in aller Welt, ist tot. Der 86-Jährige starb am Mittwochabend während einer Tournee im südrussischen Rostow am Don. Popow...