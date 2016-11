1 / 78

Diese Prominenten sind 2016 gestorben

Robert Vaughn wurde 83 Jahre alt. Der US-Schauspieler starb am 11. November an Leukämie. Vaughn spielte in Filmen wie „Bullitt“ und „Die Brücke von Remagen“ mit. Für seine Nebenrolle in „Der Mann aus Philadelphia“ war er 1959 für einen Oscar nominiert worden. Der US-Star gehört zu den vielen Promis, die 2016 gestorben sind.

Foto: dpa