Spanier wollen Hausaufgaben landesweit bestreiken

Madrid In Spanien haben Familien der "Hausaufgaben-Flut" den Krieg erklärt. Im November sollen die Hausaufgaben an den Wochenenden "bestreikt" werden, wie der Dachverband der Familien mit Kindern an öffentlichen Schulen mitteilte. Ziel der Kampagne sei die gänzliche Abschaffung der Hausaufgaben, sagte Verbandspräsident José Luis Pazos. Wenn die Protestaktion keine Wirkung zeigt, soll der Streik 2017 auf alle Wochentage ausgeweitet werden. Nach einer Studie der OECD von 2012 brauchen 15-Jährige in Deutschland 4,7 Stunden pro Woche für die Hausaufgaben, in Spanien sind es 6,5 Stunden.

