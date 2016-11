Feuer in Asylunterkunft gelegt - Fast acht Jahre Haft

Ravensburg Weil er Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Baden-Württemberg gelegt hat, ist ein Asylbewerber zu sieben Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht Ravensburg sah es als erwiesen an, dass der Mann den möglichen Tod etlicher im Gebäude schlafender Asylbewerber billigend in Kauf genommen hat. Verurteilt wurde er wegen versuchten Mordes in 26 Fällen, versuchter schwerer Brandstiftung und vorsätzlicher Körperverletzung. Aus Sicht des Gerichts handelte der Angeklagte aus Frust über seine Lebenssituation.

