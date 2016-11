Familie stirbt bei Wohnhausbrand - war es Brandstiftung?

München Ein womöglich vorsätzlich gelegter Brand in einem Wohnhaus in der Münchner Innenstadt hat drei Menschen das Leben gekostet. Die Feuerwehr fand heute einen 37 Jahre alten Mann und seine 9 und 16 Jahre alten Töchter tot im Flur ihrer Wohnung. Elf weitere Bewohner des Hauses kamen mit Rauchvergiftungen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von rund 300 000 Euro. Die Todesopfer stammen aus Bulgarien. Das Feuer war in den frühen Morgenstunden durch eine brennende Matratze im Treppenhaus ausgelöst worden. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Brandstiftung.

