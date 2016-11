BASF fährt nach Explosion weitere Anlagen hoch

Ludwigshafen Gut zwei Wochen nach der Explosion bei BASF in Ludwigshafen fährt der Chemiekonzern weitere für die Produktion zentrale Anlagen hoch. So gehe der zweite sogenannte Steamcracker schrittweise wieder in Betrieb, teilte das Unternehmen mit. Das dürfte für viele sichtbar geschehen, denn bei diesem Vorgang wird es laut BASF morgen und an den folgenden Tagen zu Feuerschein, Fackeln und Geräuschentwicklung im Werksteil Nord kommen. Das liege daran, dass beim Anfahrprozess überschüssiges Gas verbrannt werde, erklärte ein BASF-Sprecher.

