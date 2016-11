Erdogan gegen Böhmermann - Schlagabtausch zwischen Anwälten

Hamburg Das Hamburger Landgericht setzt sich seit heute erneut mit dem Gedicht "Schmähkritik" des ZDF-Moderators Jan Böhmermann auseinander. Am Vormittag begann der Prozess, in dem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erreichen will, dass das gesamte Gedicht verboten wird. Im Mai hatte das Gericht bereits eine einstweilige Verfügung gegen Böhmermann erlassen - seitdem darf er den größeren Teil seines Gedichts nicht wiederholen. In dem Prozess liegerten sich die Anwälte des Satirikers und des türkischen Präsidenten einen Schlagabtausch.

