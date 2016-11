Zwei Polizisten in Iowa erschossen

Des Moines Im US-Bundesstaat Iowa sind zwei Polizisten offensichtlich aus dem Hinterhalt erschossen worden. Die Vorfälle ereigneten sich am frühen Morgen an zwei verschiedenen Orten in der Stadt Des Moines. Es sehe so aus, als seien die Polizisten aus einem Hinterhalt angegriffen worden, sagte Polizeisprecher Paul Parizek. Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelte, war zunächst unklar. Die Ermittlungen liefen, sagte der Sprecher. Die Gefahr sei noch nicht vorüber. In den vergangenen Monaten waren in den USA mehrere Polizisten gezielt erschossen worden.

