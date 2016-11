Bus kracht gegen Baum - zehn Verletzte

Duisburg Bei einem schweren Unfall mit einem Duisburger Linienbus sind am Morgen zehn Menschen verletzt worden. Der Bus der örtlichen Verkehrsbetriebe war nach ersten Erkenntnissen der Polizei gegen 9.30 Uhr von der Straße abgekommen, hatte einen Baum touchiert und war dann frontal gegen einen anderen Baum gefahren. Die Frontscheibe zerbarst, die Vorderseite des Gelenkbusses wurde völlig zerstört. Der Fahrer wurde schwer verletzt und schwebte in Lebensgefahr. Auch ein Fahrgast in dem Bus trug schwere Verletzungen davon, acht weitere wurden leicht verletzt.

