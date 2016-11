Hilfloser Mann in Bank: Vernehmungen ab nächster Woche

Essen Nach dem Fall unterlassener Hilfeleistung an einem alten Mann in einer Essener Bankfiliale will die Polizei vier Verdächtige bald vernehmen. Man gehe davon aus, dass die Vernehmungen im Laufe der nächsten Woche stattfinden, sagte ein Polizeisprecher. Der alte Mann war am 3. Oktober im Vorraum einer Bank zusammengebrochen. 20 Minuten lang hatte er keinerlei Hilfe bekommen, obwohl Menschen im Raum waren. Ein Überwachungsvideo zeigt vier Personen, die in dieser Zeit nacheinander Bankgeschäfte erledigten und den Mann ignorierten.

