Mindestens 18 Tote nach Feuer auf Schrott-Tanker in Pakistan

Islamabad 24 Stunden nach Beginn eines verheerenden Feuers an Bord eines alten Öltankers in einer Abwrack-Werft in Pakistan, ist die Zahl der Todesopfer von zehn auf mindestens 18 gestiegen. Mehr als 50 Menschen seien verletzt worden, hieß es. Das Feuer sei immer noch nicht gelöscht und es seien weiter Explosionen zu hören. Die Zahl der Opfer werde vermutlich weiter steigen. Dutzende Menschen könnten noch in dem Wrack gefangen sein. Die Werft ist einer der größten Schiffsfriedhöfe der Welt. Dort werden auch deutsche Schiffe verschrottet.

