Warum Papagei Tolaz die türkische Politik beschäftigte

Ein zweisprachiger Büro-Papagei hat am Dienstag bei Medien, Polizei und Tierschützern in der Türkei für Aufregung gesorgt: Mitarbeiter der per Notstandsdekret geschlossenen pro-kurdischen Nachrichtenagentur DIHA schlugen zunächst Alarm und sagten, der Vogel sei von der Polizei in ihrem versiegelten...