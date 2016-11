Papstbesuch in Schweden beendet Der zweitägige Papstbesuch in Schweden ist beendet. Am Montag war der 79-jährige Pontifex nach Malmö in die drittgrößte Stadt des Landes gereist. Und von dort machte er sich am Dienstag auch wieder auf in Richtung Rom. Es war der erste Besuch des Landes von einem Oberhaupt der Katholischen Kirche nach über 25 Jahren. In dem Land sind Katholiken eine Minderheit. Von den rund 10 Millionen Einwohnern sind nur etwa 150.000 Personen katholisch. Vor seinem Abflug am Dienstag feierte Papst Franziskus in einem Fußballstadion in Malmö eine Messe, zu der etwa 15.000 Gäste kamen. Am Tag zuvor hatte der Pontifex am Auftakt zum 500. Jubiläumsjahr der Reformation in Lund teilgenommen. Dies wurde als historische Geste gewertet und gibt Hoffnungen auf ein neues Miteinander von katholischen und evangelischen Christen in der ganzen Welt.