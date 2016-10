Prozess gegen mutmaßlichen Syrien-Kämpfer in Frankfurt Seit Dienstag muss sich der 33-jährige Syrer Mohannad K. vor dem Frankfurter Landgericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, am syrischen Bürgerkrieg teilgenommen und dort Kriegsverbrechen begangen zu haben. Außerdem soll er Spenden für die Islamistenmiliz IS gesammelt haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte eine "schwere staatsgefährdende Gewalttat" vorbereitet haben soll. Er war im Februar 2014 am Flughafen in Frankfurt festgenommen worden, hat jedoch nie in Untersuchungshaft gesessen. Die Anklage der Staatsanwaltschaft sei komplett haltlos, sagte der Verteidiger des Syrers, Mutlu Günal. "Die Anklage der Staatsanwaltschaft Frankfurt ist eine Farce. So etwas Absurdes habe ich selten erlebt. Hier ist ein syrischer Staatsbürger angeklagt, dessen gesamte Familie in Syrien lebt und der seiner Familie hat Hilfe zukommen lassen. Und diesen Mann stellen die vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt wird sich am Ende dieses Verfahrens bei meinem Mandanten entschuldigen müssen, denn als mein Mandant versucht hat, seine Eltern aus dem umkämpften Aleppo herauszuholen, hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt das verhindert und hat ihn an der Ausreise gehindert. Das Ergebnis sind eine tote Mutter und ein toter Vater. Dafür wird sich die Staatsanwaltschaft Frankfurt irgendwann verantworten müssen." Die Staatsschutzkammer hat zunächst acht Verhandlungstage angesetzt.