Eine Nacht im Sarg Düster liegt Schloß Bran in Transsilvanien da. Es ist der Ort für blutige und düstere Fantasien. Seit Bram Stokers Novelle "Draculas Schloß" gilt es symbolisch als Herberge des Vampirfürsten. Tami Varma sieht man auch schon das leichte Unbehagen auf das Gesicht geschrieben, als sie mit ihrem Bruder Robin aus einer stilechten Kutsche steigt. Die beiden Geschwister sind die ersten die Gäste, die seit rund 70 Jahren auf der mittelalterlichen Burg übernachten wollen. Den Trip haben die beiden gewonnen, und neben einer Übernachtung gibt es die persönliche Begrüßung von Bram Stoker Groß-groß Neffe Dacre Stoker. Dann geht es aber für die Geschwister ab in die Zimmer äh,..Gruft. Dort warten schon zwei mehr oder weniger gemütliche Särge. Kurz vor der Geisterstunde gibt's dann noch die Gute-Nacht-Geschichte von Tami Varma, die sich an ihren Großvater erinnert, der auch schon mal hier in Transsilvanien war. "Er hat erzählt, dass er Fußschritte hinter sich gehört hat, und dass er das Böse in der Luft und in den Wänden fühlen konnte, deshalb ist er zurück nach Kanada, um jedem davon zu erzählen. und jetzt sind wir hier, die Sonne ist untergegangen und die Hexenstunde hat begonnen. Zeit es sich so richtig gemütlich zu machen. Also ab in die Kiste und Gute Nacht!