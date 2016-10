Allianz gegen Einbrecher in Süddeutschland

München Bei einer dreitägigen Aktion zur Bekämpfung von Einbrecherbanden in Süddeutschland haben die Fahnder 26 Menschen vorläufig festgenommen. In sechs Fällen wurden Haftbefehle ausgestellt, wie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann in München sagte. Insgesamt seien mehr als 10 000 Fahrzeugen und Menschen kontrolliert worden. Beteiligt waren an der Aktion auch Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. Die Polizei hatte mit den Schwerpunktkontrollen gezielt nach Einbrecherbanden gefahndet.

