Bagger-Protest gegen die Regierung Dieser Bagger-Fahrer vor dem Gebäude der Staatsanwaltschaft in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul sorgte am Dienstag für große Aufregung. Ein 45-jähriger Mann hatte das Baustellen-Fahrzeug in den Eingangsbereich des Gebäudes gefahren und beschädigte mit der Bagger-Schaufel die Fassade. Auch ein Sicherheitsbeamter wurde nach Polizeiangaben bei der Aktion verletzt. Der Mann konnte schließlich überwältigt und verhaftet werden. Er wollten den Angaben zufolge gegen die südkoreanische Präsidentin Park demonstrieren. Eine Affäre um eine Vertraute der Präsidentin sorgt in Südkorea seit Tagen für Schlagzeilen. Die südkoreanische Justiz hat die Schlüsselfigur des Skandals, die 60-jährige Choi Soon Sil, mittlerweise in Gewahrsam genommen. Der langjährigen Freundin der Präsidentin wird vorgeworfen, sich ohne offizielle Funktion massiv in die Regierungsgeschäfte eingemischt zu haben. Auch steht sie unter Betrugsverdacht. Park hatte eingeräumt, die Hilfe Chois in Anspruch genommen zu haben. Bei Protesten gegen die Regierung in Seoul hatten Tausende Demonstranten den Rücktritt von Park gefordert. Die Oppositionsparteien wollen, dass die Affäre untersucht und aufgeklärt wird.