Mutter und Sohn sterben bei Unfallserie

Mössingen Zwei Familien werden in eine schwere Unfallserie in Baden-Württemberg verwickelt. Für eine Mutter und eines ihrer fünf Kinder endet die Fahrt tödlich, vier Geschwister werden schwer verletzt. Insgesamt gibt es bei dem Unfall zehn Verletzte.

Bei einer Verkettung schwerer Verkehrsunfälle sind eine Mutter und ihr zehnjähriger Sohn getötet sowie zehn Menschen verletzt worden, darunter mehrere Kleinkinder.

Die 42-jährige Frau hatte am Montagabend ein Stauende auf der Bundesstraße 27 im baden-württembergischen Mössingen übersehen und war nach Polizeiangaben mit ihrem Wagen in das vor ihr stehende Auto eines 40-Jährigen gekracht. Sie starb noch an der Unfallstelle, ihr Sohn später an seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. Die vier anderen Kinder der Frau - zweijährige Zwillinge sowie deren sechs und sieben Jahre alte Geschwister - mussten ebenso wie der 40-Jährige schwer verletzt in eine Klinik gebracht werden.

Im weiteren Unfallverlauf prallte das Auto des 40-Jährigen gegen das Fahrzeug einer vierköpfigen Familie. Beide Eltern wurden dabei leicht verletzt, ihre ein und sechs Jahre alten Kinder schwer.

Nach der ersten Kollision kam das Auto der 42-jährigen Unfallverursacherin auf der Gegenfahrbahn zum Stehen, wo es von einem entgegenkommenden Wagen gerammt wurde. Dieser fing nach der Kollision Feuer. Verkehrsteilnehmer konnten den 56-jährigen Fahrer mit schweren Verletzungen aus dem Auto retten, bevor es vollständig in Flammen aufging.

Die Feuerwehr rückte zur Brandbekämpfung mit mehreren Fahrzeugen und zwei Dutzend Einsatzkräften an. Ein Sachverständiger soll nach Polizeiangaben nun den genauen Unfallhergang klären. Die B27 war für mehr als fünf Stunden nicht befahrbar.