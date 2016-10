Klum klont kräftig Klum Fans wären verzückt, Kritiker entsetzt: Model Heidi Klum hat sich zu ihrer Halloween-Party geklont, und das gleich mehrfach! Klum veranstaltet jährlich ihre Halloween-Party in New York, dieses Jahr zum 17. Mal. Und jedes Jahr lässt sich die gebürtige Bergisch Gladbacherin etwas Besonderes einfallen. Dieses Jahr war es also der Klon-Gag, der die Fotografen in Verzückung setzte. Trotz der spärlichen Bekleidung der Klum und ihrer Klone, dauerte die Kostümierung einige Stunden: "Es hat 11 Stunden gedauert. Es hat ein wenig gedauert, weil sie mein Gesicht auf das Gesicht der Mädels gemodelt haben. Das sind Prothesen auf dem Gesicht, dann Perücken und falsche Wimpern. Dann müssen die Prothesen noch bemalt werden, das ist sehr schwer. Das dauert." Klum selbst brauchte nur eine Stunde um sich in ihr Kostüm zu werfen. Das war leicht im Vergleich zu den letzten Jahren. Das Model tauchte schon als Skelett und als alte Frau auf ihrer eigenen Halloween-Party auf.