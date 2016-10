Süßes oder Saures, Mr. President? Süßes oder Saures, Mr. President? Das war die Frage am Montag im Weißen Haus in Washington D.C.. Denn die ganz Kleinen durften dem mächtigsten Mann der Welt und seiner Frau das Fürchten lehren und vor allem Süßigkeiten mit nach Hause nehmen. Für Barack Obama ist es das letzte Halloween als US-Präsident gewesen, und er und seine Frau Michelle hatten offensichtlich richtig Spaß. Ganz am Ende gab's dann noch eine kleine Performance von Jugendlichen zu Michael Jacksons Thriller. Und das war's dann für Barack Obama. Im nächsten Jahr wird an seiner Stelle ganz sicher jemand anderes stehen. Wer, das wird sich am 8. November zeigen.