Gas-Pipeline explodiert im US-Bundesstaat Alabama Im US-Bundesstaat Alabama in Shelby ist eine Gaspipeline am Montag explodiert. Mindestens sieben Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Laut Vertretern der örtlichen Behörden hatte ein neunköpfiges Team Instandhaltungsarbeiten an der Pipeline zum Zeitpunkt der Explosion durchgeführt. Die Betreiberfirma Colonial Pipeline musste daraufhin die Zufuhr stoppen. Die Pipeline ist für die Versorgung der US-Ostküste eine wichtiger Zulieferungsweg. Bereits im September kam es zu einem großen Leck in dem Rohrsystem, was zu einem Anstieg des Gaspreises führte. Auch nach der Explosion stieg der Gaspreis um 13 %. Colonial Pipeline ist einer der größten Zulieferer von Gas, Diesel und Benzin von der Golfküste in den New Yorker Großraum.