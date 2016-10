Tote und Vermisste bei Gasexplosion in Kohlemine in China Mindestens 13 Tote und mindestens 20 Vermisste, das ist die Bilanz einer schweren Gasexplosion in einer Kohlenmine im Südwesten Chinas, berichteten Staatsmedien am Dienstag. Der Bürgermeister von Chongqing berichtete, Retter hätten verschüttete Tunnel gefunden, hohe Werte von giftigen Gase seien weit über den Standards messbar. 13 Menschen seien gestorben, nach anderen Verschütteten suche man noch. Die Explosion ereignete sich am Montag Morgen, mehr als 400 Retter, darunter Feuerwehrleute und Mitarbeiter suchten nach den Vermissten.