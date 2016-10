Viele Tote bei Busunfall in Brasilien Bei einem schweren Busunfall sind im südlichen brasilianischen Bundesstaat Parana mindestens 20 Menschen gestorben. Der Bus transportierte Patienten in ein Krankenhaus. Am frühen Morgen kollidierte der Bus dann mit einem Milchtransporter. Der Busfahrer und 19 Passagiere starben vor Ort, nachdem beide Fahrzeuge in Brand gerieten, erzählt ein Sprecher der Feuerwehr: "Als wir ankamen, brannten beide Fahrzeuge. Viele Personen befanden sich noch im Fahrzeug, neun Menschen lagen mit Verletzungen vor dem Bus. Mit Hilfe der Ambulanz halfen wir ihnen, sie wurden ins Krankenhaus gebracht." Der Bus gehörte der Gesundheitsbehörde der nahe gelegenen Stadt Altonia. Die Ursache für den Unfall blieb zunächst unklar.