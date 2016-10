Italienische Regierung verspricht Erdbeben-Opfern Hilfe

Rom Nach dem schweren Erdbeben in Mittelitalien hat Ministerpräsident Matteo Renzi den zehntausenden Obdachlosen schnelle Hilfe und einen kompletten Wiederaufbau zugesagt. "Was immer für das Erdbeben benötigt wird, werden wir auf den Tisch bringen", sagte er am Abend nach einer Kabinettssitzung. Italien ist hoch verschuldet und steht mit der EU-Kommission wegen seiner Haushaltsplanung im Clinch. Wenn Italien den Wiederaufbau wegen EU-Regeln nicht stemmen könne, "bedeutet das, dass wir alle den Verstand verloren haben", sagte Renzi.

