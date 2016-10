Elbphilharmonie nach mehr als neun Jahren "FERTIG"

Hamburg Die Elbphilharmonie in Hamburg ist fertig - rund neuneinhalb Jahre nach der Grundsteinlegung. Der Baukonzern Hochtief übergab das Konzerthaus offiziell an die Stadt. Hamburg habe mit der Elbphilharmonie ein beeindruckendes Gebäude bekommen, dessen Architektur schon heute nicht mehr aus dem Stadtbild wegzudenken sei, sagte Bürgermeister Olaf Scholz. Auf der Fassade des gläsernen Baus wurden die Lichter so eingeschaltet, dass in riesigen Buchstaben das Wort "FERTIG" zu lesen war. Die Baukosten waren von anfangs erwarteten 77 Millionen auf 789 Millionen Euro gestiegen.

