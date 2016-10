Bus außer Kontrolle: Neun Verletzte und 15 demolierte Autos

Gummersbach Ein außer Kontrolle geratener Bus hat in Gummersbach auf einer abschüssigen Straße eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Der 64 Jahre alte Busfahrer und acht Menschen in beteiligten Autos wurden verletzt. Außer mit fünf am Straßenrand abgestellten Autos kollidierte der Bus mit zehn entgegenkommenden oder vorausfahrenden Wagen. Der Busfahrer hat laut Polizei gesagt, dass er den Bus ohne Fahrgäste plötzlich nicht mehr abbremsen konnte. Nach etwa 100 Metern habe die Bremse wieder funktioniert.

