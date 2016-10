Hilfloser Mann in der Bank: Polizei hat die Kundennamen

Essen Nach der unterlassenen Hilfeleistung bei einem zusammengebrochenen alten Mann in einer Essener Bank hat die Polizei Namen und Anschriften der in Frage kommenden Kunden erhalten. Das Kreditinstitut hat eine Liste derjenigen erstellt, mit deren Karten im betreffenden Zeitraum Geldgeschäfte erledigt wurden. Die Polizei geht davon aus, dass alle vier auf dem Video zu sehenden Personen mit ihren eigenen Karten am Geldautomaten waren. Sie werden jetzt vernommen. Der Mann war im Vorraum der Bank zusammengebrochen. Ein Video zeigt, wie sich die Kunden nicht um ihn kümmerten.