Angelique Kerber erhält "Bambi" in der Kategorie Sport

Berlin Die Tennisspielerin Angelique Kerber wird mit dem Medienpreis "Bambi" in der Kategorie Sport ausgezeichnet. Die 28-Jährige kann trotz der Niederlage im WM-Finale in Singapur auf ihr erfolgreichstes Jahr zurückblicken. 19 Jahre nach Steffi Graf hat es die Deutsche geschafft, die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste zu werden. "Angelique Kerber hat mit ihren großartigen Leistungen nicht nur Turniere gewonnen und sich an die Spitze der Weltrangliste gesetzt, sondern sich auch in die Herzen von Millionen Menschen in Deutschland gespielt", begründete die "Bambi"-Jury ihre Entscheidung.

