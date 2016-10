"Herz Italiens verwüstet" - Tausende Obdachlose nach Erdbeben

Rom Nach dem schweren Erdbeben in Mittelitalien haben Tausende Menschen die Nächte in Zelten, Notunterkünften oder im Auto verbracht. Mehr als 15 000 Menschen sind in den Unterkünften des Zivilschutzes versorgt worden. Die Zahl der Obdachlosen wird von den Behörden aber weit höher geschätzt. Heftige Nachbeben in der sowieso schon hart getroffenen Region verunsichern die Menschen weiter. Auch in Rom wurden mögliche Schäden untersucht. Das Erdbeben habe "das Herz" Italiens verwüstet, sagte Premierminister Matteo Renzi. Das Beben der Stärke 6,5 hatte gestern historische Ortschaften zerstört.

