Gedenken an Opfer von Airbus-Absturz im ägyptischen Sharm el-Sheikh Im ägyptischen Sharm el-Sheikh haben am Sonntag zahlreiche Menschen dem Absturz eines russischen Airbus vor einem Jahr gedacht, bei dem 224 Menschen starben. Eine dem IS-nahestehende Extremistengruppe von der Sinai-Halbinsel hatte die Verantwortung übernommen und bestätigt, dass sie den Airbus A321 der russischen Airline Metrojet zum Absturz gebracht habe. Die Teilnehmer der Gedenkveranstaltung liefen in einem stillen Trauerzug und hielten eine große russische Flagge und Kerzen in der Hand, um an die Opfer zu erinnern. Der ägyptische Luftfahrtsminister Sherif Fethy nahm auch an der Trauerfeier teil: "Natürlich wollen wir nirgendwo in der Welt so etwas erleben, und wir wollen hier aus Sharm el-Sheikh eine Friedensbotschaft in die Welt senden. Wir wollen der Welt sagen, dass Ägypten immer den Frieden unterstützen wird und wir alles dafür tun werden, dass es auch überall in der Welt so ist." Seit der Revolution 2011 und dem Sturz von Hosni Mubarak schwächelt der Tourismus in Ägypten. Nach dem Absturz der Maschine stürzte die Tourismus-Branche endgültig in die Krise: Russland, Großbritannien und auch andere europäischen Länder stellten ihren Flüge nach Sharm el-Sheik ein. Doch auch ein Jahr nach dem Absturz wartet man auf die Rückkehr der Flieger und die Touristen bisher vergeblich.