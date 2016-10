Drogenkampf in den Philippinen beeinflusst Halloweenfeier Nichts ist vermutlich gruseliger, als wenn Horror Realitität wird. Auf den Philippinen finden immer wieder eigenmächtige Tötungen von mutmaßlichen Drogen-Kriminellen statt. Dieses grausame Bild hat daher auch die Halloween-Feierlichkeiten in einem Stadtteil von der philippinischen Metropole Manila beeinflusst. James Figueras ist Gemeinde-Vorsitzender und will mit dieser etwas eigenwilligen Deko auf die mehr als 3600 Fälle von tödlicher Selbstjustiz hinweisen. "Was hier passiert, ist viel realer als Vampire, weiße Damen, Geister ohne Kopf oder so etwas. Diese verpackten Körper, die sind echt, die sehen wir wirklich. Und daher sind sie auch geeignet, Kinder damit zu erschrecken." Der im Mai frisch gewählte Präsident Rodrigo Duterte hat sich auf die Fahnen geschrieben, sein Land von allen Drogen-Händlern und auch von allen Drogenkonsumenten zu befreien. Die Polizei ist im Großeinsatz. Und immer wieder kommt es zu Fällen der Selbstjustiz. Doch Duterte will trotz der Kritik an seiner Politik den Kampf gegen Drogen auch bis 2017 weiter fortsetzten.