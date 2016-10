Hunderte Nachbeben – Warum Italien nicht zur Ruhe kommt

Nach dem schweren Erdbeben in Mittelitalien am Sonntag haben Nachbeben die Menschen weiter verunsichert. Insgesamt wurden Hunderte Erdstöße registriert, die meisten leicht. Das stärkste hatte in der Nacht zum Montag eine Stärke von 4,2, teilte die italienische Erdbebenwarte INGV mit. Das Zentrum...