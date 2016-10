Mittelitalien: Einwohner werden in Küstengebiete gebracht In Mittelitalien wurden am Sonntag zahlreiche Einwohner aus den Bergen in die Küstengebiete evakuiert, nachdem ein schweres Erdbeben abermals die Region am Sonntag erschütterte. In etlichen kleinen Städten und Dörfern stürzten nach Angaben des Zivilschutzes Häuser ein. Berichte über Tote gebe es nicht, rund 20 Menschen seien verletzt worden, aber niemand schwer, sagte der Chef der Behörde. Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi hat den Wiederaufbau der zerstörten Gebäude in Mittelitalien versprochen. Man werde alles wieder aufbauen, sagte Renzi. Alles, was in diesen Regionen getan werden müsse, werde getan. Das Beben, das mehreren Erdstößen vom Mittwoch folgte, erreichte nach Angaben der US-Erdbebenwarte eine Stärke von 6,6 auf der Richter-Skala. Es war die schwerste Erschütterung seit dem verheerenden Beben im August. Dabei verloren fast 300 Menschen ihr Leben. Der jetzige Erdstoß war bis nach Bozen in Südtirol und Apulien am Absatz des italienischen Stiefels zu spüren.