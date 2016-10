Regierung berät über Lage nach Erdbeben

Rom Nach dem neuen heftigen Erdbeben in Mittelitalien haben die Behörden die Menschen aufgerufen, die betroffenen Orte zu verlassen. Sie sollen vorübergehend an die Adria-Küste oder in Unterkünfte in der Umgebung gebracht werden. Etwa 8000 Menschen wurden laut Zivilschutz in Notunterkünften versorgt. Das stärkste Beben in Italien seit 36 Jahren hatte gestern historische Ortschaften wie Norcia und zahlreiche Kulturgüter zerstört. Viele Gemeinden liegen in Schutt und Asche. Allein in der Region Marken sind 25 000 Menschen obdachlos. Die Regierung will heute über die Lage beraten.

