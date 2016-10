Jedes siebte Kind weltweit atmet giftige Luft

New York Das Kinderhilfswerk Unicef schlägt Alarm: 300 Millionen Kinder weltweit füllen ihre Lungen mit extrem giftiger Luft. Konkret ist jedes siebte Kind einer Luftverschmutzung ausgesetzt, die das Sechsfache oder mehr des von der Weltgesundheitsorganisation gesetzten Richtwerts überschreitet. Eine Unicef-Studie kommt zu dem Ergebnis, dass Kinder in Südasien, im Mittleren Osten, in Afrika sowie in der ostasiatischen und der Pazifik-Region am stärksten gefährdet sind. Europa und Nordamerika sind auf der Liste nicht zu finden.

