Leverkusen: Auto fährt in stehenden Rettungswagen

Mit großer Wucht hat ein Autofahrer in Leverkusen einen Rettungswagen gerammt, als Sanitäter gerade eine gestürzte Rentnerin versorgen wollten. Der Frontalzusammenstoß am Samstagmittag war nach Schilderung der Polizei so heftig, dass der „Rettungswagen mehrere Meter seitlich nach hinten...