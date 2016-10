IS will für Messerattacke in Hamburg verantwortlich sein Nach Angaben der Nachrichtenagentur Amaq, die der Extremisten Miliz Islamischer Staat nahesteht, soll ein Messerangriff auf einen 16-Jährigen in Hamburg auf das Konto des IS gehen. Amaq ließ in der Nacht zu Sonntag verlauten, dass "ein Soldat des Islamischen Staats" die Tat verübt haben soll. Der angegriffene Junge erlag später den schweren Stichverletzungen. Seine 15-jährige Begleiterin wurde von dem Angreifer ins Wasser gestoßen. Aber sie konnte sich retten. Bisher fehlt von dem Täter jedoch weiterhin jede Spur. Der Angriff ereignet sich am 16. Oktober an der Kennedybrücke am Alsterufer. Die Bekennerbotschaft kommt damit etwa zwei Wochen nach dem Attentat. Genauere Hintergründe zu der Tat sind bisher noch völlig unklar. Die Mordkommission der Polizei Hamburg reagierte auf die jüngste Entwicklung und gab am Sonntag bekannt, dass man unter der Beteiligung des Staatsschutzes auch dem Hinweis auf eine vermeintlich IS-motivierte Tat nachgehe, wobei die Bekennung nach wie vor eine Reihe von Fragen aufwerfe. Außerdem sei der Hinweis wichtig, dass nach wie vor durch die Mordkommission in alle Richtungen ermittelt würde.