Zombie Flashmob in Berlin Am Samstag sprangen, tanzten und posierten im Zentrum Berlins eine grausige Anzahl von Zombies. Und was sie vereinte, war kein Blutdurst, sondern ihre gemeinsame Teilnahme an dem sogenannten alljährlichen "Zombie Walk". Und der geht immerhin bereits in die achte Runde. Für die äußerst kreativ verkleideten Personen ist dieser Tag ein ganz besonderes Ereignis. Hier die Stimmen von einigen der gruseligen Halbtoten: "Das Schöne daran, sich in gruselig zu verkleiden, ist einfach das Nicht-normale. Du hast etwas, das nicht Alltäglich ist und die Leute zu gruseln ist auch ein bisschen lustig. Ich kann jetzt leider nicht lachen, sonst löst sich das ein bisschen. Aber es bereitet mir Freude." "Genau, ich mache das schon seit fünf Jahren in etwa mit. Und jedes Jahr denke ich mir ein neues Kostüm aus. Und finde halt das Spannende daran, sich zu verändern, in andere Rollen zu schlüpfen. Und da ist die Vorbereitung schon das Schönste am Anfang. Und dann die Rolle auszuleben und hier mit zu tanzen." "Das Schöne ist auch, dass man mal wer ganz anderes sein kann. Kann einfach einen Tag völlig jemand ganz anderes sein und einen Tag alles raus lassen, alles zeigen, was man halt möchte. Und einen erkennt eh keiner." Und nach dem Tanzauftritt choreographiert von Gery Giese machte sich die Gruppe auf den Weg zum Berliner Alexanderplatz. Die bunte Nummer ist auch ein kleiner Vorgeschmack auf die anstehende Halloween-Feier, die traditionell am Abend vom 31. Oktober begangen wird.